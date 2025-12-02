به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، بالاکتفی با اشاره به وقوع حریق گسترده در سه واحد تولیدی شهرک فولاد اشکذر در روز دوشنبه دهم آذرماه، گفت: یک خودروی آتش‌نشانی از شهرداری اشکذر، یک تیم پیشرو از سازمان آتش‌نشانی یزد، پنج خودروی سنگین اطفا از یزد و دو خودروی امدادی شهرک صنعتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در زمان حضور تیم‌ها مشخص شد که سه واحد تولیدی شامل دو واحد سلولزی و یک واحد پلیمری درگیر حریق شده‌اند. ابتدا ایمن‌سازی محیط انجام و پس از آن عملیات اطفا آغاز شد. به گفته وی، نیرو‌های آتش‌نشانی با تلاش مستمر موفق شدند حدود هفت ساعت بعد، آتش را مهار و از گسترش آن به واحد‌های مجاور جلوگیری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با بیان اینکه سه واحد تولیدی کاملاً در آتش سوخته‌اند، گفت: ارزیابان بیمه، کارشناسان اداره کار و دستگاه‌های مرتبط در محل حاضر شده‌اند، اما برآورد نهایی خسارت هنوز اعلام نشده است. اختلاف در ارقام اولیه به دلیل تفاوت برآوردهاست و تنها پس از ارزیابی رسمی می‌توان رقم قطعی را اعلام کرد.

وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف بر اهمیت رعایت اصول ایمنی تأکید کرد و افزود:ایمنی در واحد‌های صنعتی و شهرک‌ها باید در اولویت باشد. اقدام‌های پیشگیرانه توسط مدیران واحد‌ها می‌تواند از بروز چنین خسارتی جلوگیری کند. برخی حوادث قابل پیشگیری است و باید با برنامه‌ریزی مانع تبدیل یک رخداد ساده به فاجعه شد.

وی، با اشاره به اینکه برخی حوادث اجتناب‌ناپذیر است گفت: مهم این است که با آمادگی و تمهیدات ایمنی مناسب، پیامد‌های حادثه کنترل و از گسترش آن جلوگیری کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در پایان خاطرنشان کرد که تا ارائه گزارش رسمی کارشناسان، هیچ عددی درباره میزان خسارت قابل استناد نیست و اطلاع‌رسانی دقیق پس از تکمیل ارزیابی‌ها انجام خواهد شد.