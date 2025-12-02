پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد: آتش سوزی سه واحد تولیدی در شهرک فولاد اشکذر امحاء شد و ارزیابی اولیه خسارات در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، بالاکتفی با اشاره به وقوع حریق گسترده در سه واحد تولیدی شهرک فولاد اشکذر در روز دوشنبه دهم آذرماه، گفت: یک خودروی آتشنشانی از شهرداری اشکذر، یک تیم پیشرو از سازمان آتشنشانی یزد، پنج خودروی سنگین اطفا از یزد و دو خودروی امدادی شهرک صنعتی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در زمان حضور تیمها مشخص شد که سه واحد تولیدی شامل دو واحد سلولزی و یک واحد پلیمری درگیر حریق شدهاند. ابتدا ایمنسازی محیط انجام و پس از آن عملیات اطفا آغاز شد. به گفته وی، نیروهای آتشنشانی با تلاش مستمر موفق شدند حدود هفت ساعت بعد، آتش را مهار و از گسترش آن به واحدهای مجاور جلوگیری کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با بیان اینکه سه واحد تولیدی کاملاً در آتش سوختهاند، گفت: ارزیابان بیمه، کارشناسان اداره کار و دستگاههای مرتبط در محل حاضر شدهاند، اما برآورد نهایی خسارت هنوز اعلام نشده است. اختلاف در ارقام اولیه به دلیل تفاوت برآوردهاست و تنها پس از ارزیابی رسمی میتوان رقم قطعی را اعلام کرد.
وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای مختلف بر اهمیت رعایت اصول ایمنی تأکید کرد و افزود:ایمنی در واحدهای صنعتی و شهرکها باید در اولویت باشد. اقدامهای پیشگیرانه توسط مدیران واحدها میتواند از بروز چنین خسارتی جلوگیری کند. برخی حوادث قابل پیشگیری است و باید با برنامهریزی مانع تبدیل یک رخداد ساده به فاجعه شد.
وی، با اشاره به اینکه برخی حوادث اجتنابناپذیر است گفت: مهم این است که با آمادگی و تمهیدات ایمنی مناسب، پیامدهای حادثه کنترل و از گسترش آن جلوگیری کنیم.
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در پایان خاطرنشان کرد که تا ارائه گزارش رسمی کارشناسان، هیچ عددی درباره میزان خسارت قابل استناد نیست و اطلاعرسانی دقیق پس از تکمیل ارزیابیها انجام خواهد شد.