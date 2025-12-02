پخش زنده
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید رامین گفت: بازنگری طرح جامع این شهر در کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین پنبه دانهپور با اشاره به تشکیل کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اظهار کرد: در این نشست بازنگری طرح جامع شهر جدید رامین با حذف اراضی زراعی و الحاق اراضی دولتی جدید، با هدف تغییر نقش این شهر از مسکونی صرف به مسکونی–تفریحی–صنعتی به تصویب رسید.
وی افزود: بر اساس این بازنگری، حدود ۲۴۰ هکتار اراضی زراعی از محدوده شهر حذف و در مقابل، ۳۲۰ هکتار اراضی دولتی غیرکشاورزی به طرح الحاق شد.
پنبه دانه پور ادامه داد: ظرفیت جمعیتی شهر بر این اساس ۶۳ هزار نفر در پهنهای به مساحت ۷۰۰ هکتار تعیین شده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید رامین در ارتباط با تاریخچه این شهر جدید اظهار کرد: شهر جدید رامین در اواخر دهه ۶۰ برای بازسازی مناطق جنگی و تامین مسکن اقشار حمایتی در ۴۵ کیلومتری اهواز مکانیابی شد و اکنون با رویکردی متفاوت وارد مرحله جدیدی از توسعه شده است.
وی هدف اصلی بازنگری طرح جامع شهر را حفاظت از زمینهای کشاورزی و عرصههای طبیعی و جلوگیری از کاهش منابع تولیدی منطقه عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید رامین ادامه داد: با توجه به چالشهای کلانشهر اهواز از جمله حاشیهنشینی، آلودگی هوا، ترافیک و کمبود خدمات، نقش شهر جدید رامین از حالت صرفاً مسکونی خارج و به کاربری ترکیبی مسکونی–تفریحی–صنعتی تغییر یافته است.
پنبه دانه پور گفت: در طرح جدید، طرحهای گردشگری و صنعتی جانمایی و ضوابط ساختوساز نیز از بلندمرتبهسازی به ساختوساز ویلایی اصلاح شده است. مسئولان این تغییرات را گامی مؤثر در توزیع مناسب جمعیت، ایجاد فرصتهای اشتغال و توسعه متوازن استان خوزستان میدانند.