معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی اردبیل گفت: آمارگیری باغداری و رصد محصولات دایمی به عنوان یکی از طرحهای پایهای بخش آمار کشاورزی در استان آغاز شد و تا ۳۰ آذرماه اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل موسی عبادی اظهار کرد: باغداری که به همراه فعالیت زراعت حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی را به خود اختصاص میدهد، آمارگیران با مراجعه به محل سکونت تعدادی از خانوارهای بهرهبردار و مصاحبه حضوری اقدام به تکمیل پرسشنامه طرح میکنند.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل اظهار کرد: این طرح دادههای دقیق و بهروز از وضعیت باغها، سطح زیرکشت، نوع محصولات، میزان تولید، عملکرد، رقمهای کشتشده و وضعیت درختان را فراهم میکند.
وی بیان کرد: نتایج طرح آمارگیری باغداری مبنای تصمیمگیری وزارت جهاد کشاورزی و برنامهریزان اقتصادی برای تخصیص منابع، تأمین آب، سیاستگذاری تولید و صادرات، تأمین امنیت غذایی، سیاستگذاری بازار، توسعه صنایع تبدیلی، مدیریت واردات و صادرات، حمایت از باغداران تخصیص بودجه و حمایتهای بیمهای و تسهیلات کشاورزی است.
عبادی ادامه داد: این طرح همچنین در محاسبه تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی و برآورد ارزش افزوده ملی کاربرد مستقیم دارد.
وی به خانوارهای بهرهبردار و باغداران که در اجرای این طرح به عنوان نمونه انتخاب شدهاند توصیه کرد در اجرای این طرح با ماموران آمارگیر اعزامی همکاری کنند.
استان اردبیل دارای ۴۱ هزار هکتار باغ میوه است که از این سطح، سالانه بالغ بر ۳۵۰ هزار تن انواع محصولات باغی تولید و روانه بازار میشود.
۳۰ درصد باغات استان اردبیل به محصول سیب اختصاص دارد و مابقی باغات نیز مربوط به محصولات دیگر از جمله انگور، میوههای هستهدار مانند شلیل، هلو، گردو، گیلاس، آلبالو، زردآلو و نیز گردو است.