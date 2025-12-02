به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری در بازدید از اراضی کشاورزی ارومیه گفت: تاکنون بیش از ۳۰ هزار هکتار از طرح‌های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در سطح ۶۱ هزار و ۵۷۰ هکتار به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر ۲۵ هزار میلیارد ریال برای اجرای این طرح‌ها هزینه شده است، تأکید کرد: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی و بهره‌برداری بهینه از منابع آب و خاک دارد.

اصغری افزود: تلاش می‌شود بخش باقی‌مانده طرح تا آغاز فصل کشت بهاره سال آینده آماده بهره‌برداری شود. عملیات اجرایی این پروژه‌ها هم‌اکنون در شهرستان‌های جنوبی مانند پیرانشهر و در شمال استان شامل خوی، چایپاره، پلدشت، شوط و ماکو به‌طور فعال ادامه دارد.

بر اساس اعلام جهاد کشاورزی، اجرای این طرح از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و اکنون در هفت شهرستان شمالی و ۱۹۰ روستای زراعی با هدف بهره‌برداری در ۴۸ هزار و ۶۲۰ هکتار در دستور کار جدی قرار دارد.