پخش زنده
امروز: -
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی اعلام کرد اجرای سامانههای نوین آبیاری در اراضی کشاورزی استان با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری در بازدید از اراضی کشاورزی ارومیه گفت: تاکنون بیش از ۳۰ هزار هکتار از طرحهای شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی در سطح ۶۱ هزار و ۵۷۰ هکتار به بهرهبرداری رسیده است.
وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر ۲۵ هزار میلیارد ریال برای اجرای این طرحها هزینه شده است، تأکید کرد: توسعه سامانههای نوین آبیاری نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی و بهرهبرداری بهینه از منابع آب و خاک دارد.
اصغری افزود: تلاش میشود بخش باقیمانده طرح تا آغاز فصل کشت بهاره سال آینده آماده بهرهبرداری شود. عملیات اجرایی این پروژهها هماکنون در شهرستانهای جنوبی مانند پیرانشهر و در شمال استان شامل خوی، چایپاره، پلدشت، شوط و ماکو بهطور فعال ادامه دارد.
بر اساس اعلام جهاد کشاورزی، اجرای این طرح از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و اکنون در هفت شهرستان شمالی و ۱۹۰ روستای زراعی با هدف بهرهبرداری در ۴۸ هزار و ۶۲۰ هکتار در دستور کار جدی قرار دارد.