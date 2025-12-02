پخش زنده
رئیس سازمان دامپزشکی از تهیه شیوه نامه نگهداری از حیوانات خانگی خبر داد و اعلام کرد این شیوه نامه به زودی ابلاغ میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رفیعیپور با تاکید بر لزوم قانونمند شدن تعاملات اجتماعی تصریح کرد: برای نخستین بار پس از بیش از یک قرن فعالیت سازمان دامنپزشکی در ایران، شیوهنامه جامع حیوانات خانگی در حال تدوین نهایی است.
رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه نگهداری از حیوانات خانگی حتی کبوتر و پرندگان کوچک در صورت بی توجهی میتواند مخاطرات زیادی برای شهروندان داشته باشد، اظهار داشت: ما به عنوان سازمان دامپزشکی وظیفه داریم به همین حیوانات هم خدمات بهداشتی ارائه بدهیم تا بیماریهای مشترک بین انسان و دام به جمعیت انسانی منتقل نشود.
وی با اشاره به اینکه شیوهنامه حیوانات خانگی به زودی پس از تدوین نهایی ابلاغ خواهد شد، اظهار داشت: اجرای این شیوهنامه میتواند استانداردهای حوزه دارو، درمان، پاراکلینیک، فضای خدمات و سطح فعالیت بخش خصوصی را بهطور کامل ساماندهی و یکپارچه کند.