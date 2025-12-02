به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: از یکشنبه (۹ آذرماه) ثبت نام کاروان‌های عمره مفرده در ماه‌های رجب و شعبان از طریق سامانه MY.haj.ir آغاز شد.

محمد امین یاقوت با اشاره به اینکه متقاضیان می‌توانند در این مرحله از ثبت نام کاروان‌های عمره، نسبت به انتخاب اتاق‌های دو یا سه تخته در سامانه اقدام کنند، ادامه داد: متاقضیان دارای فیش‌های حج عمره تا اولویت ۴۰۰ می‌توانند جهت ثبت نام و اعزام به سرزمین وحی اقدام نمایند.

وی خاطر نشان کرد: ثبت نام کنندگان این دوره حج عمره در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده از ۲۷ آذرماه تا دهه سوم بهمن ماه اعزام خواهند شد.