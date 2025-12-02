به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی خرم آباد در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی مراجعه دو کودک به همراه پدرانشان به کلانتری ۱۵ خرم‌آباد و اعلام شکایت مبنی بر سرقت گوشی همراه با تهدید سلاح سرد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

سرهنگ هادی کیان مهر افزود: مأموران کلانتری ۱۵ خرم‌آباد با راهنمایی شاکیان و اشراف اطلاعاتی سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، بیان داشت: متهم توسط مال‌باخته‌ها شناسایی که برای بررسی دیگر جرایم مرتکبه احتمالی در اختیار پلیس قرار دارد.

سرهنگ کیان مهر، تأکید کرد: افرادی که به هر نحو بخواهند مرتکب اقدامات خشن شوند، بدانند پلیس با قاطعیت با این‌گونه جرایم برخورد قاطع و سختی خواهد داشت و شهروندان هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.