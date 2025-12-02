پخش زنده
یک واحد صنفی نانوایی به علت تخلفات صنفی در بشرویه پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بنابر اعلام روابط عمومی اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بشرویه در پی بازرسیهای متعدد و گشتهای مشترک بازرسی این نانوایی به دلیل گرانفروشی پلمب شد و به دلیل تخلف کم فروشی برای یکی از نانواییهای دیگر گزارش تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
نانواییها مکلف به رعایت وزن چانه، قیمت نان، روزهای مصوب تعطیلی و رعایت ساعات پخت، عدم فروش آرد، رعایت مسائل بهداشتی و سایر قوانین نظام صنفی هستند و در صورت تخطی با توجه به اینکه نان قوت اصلی مردم بوده با جدیت با آنها برخورد خواهد شد.
شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی به شماره تلفن ۱۲۴ واحد بازرسی و نظارت منعکس کنند.