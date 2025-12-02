پخش زنده
امروز: -
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل از شهروندان استان دعوت کرد تا با اولویت گروههای در معرض خطر برای تزریق رایگان واکسن آنفلوآنزا به نزدیکترین مرکز بهداشت مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل آمده است: با توجه به آغاز فصل سرما و احتمال افزایش شیوع بیماریهای حاد تنفسی به ویژه آنفلوآنزا در سطح کشور و استان، تزریق واکسن آنفلوآنزا و رعایت اصول بهداشت فردی از مهمترین راههای پیشگیری از ابتلا و کاهش عوارض جدی این بیماری به ویژه در افراد در معرض خطر است.
در بخش دیگری از اطلاعیه با تاکید بر رعایت شیوهنامههای بهداشتی آمده است: از همه مردم با اولویت گروههای در معرض خطر درخواست میشود که برای تزریق رایگان واکسن آنفلوآنزا به نزدیکترین مرکز بهداشت محل سکونت خود مراجعه کنند.
بر اساس اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مبتلایان به عفونت اچآیوی و افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی، دریافتکنندگان داروهای سرکوبگر ایمنی، بیماران مبتلا به بدخیمی، گیرندگان پیوند، بیماران همودیالیزی، تالاسمی ماژور، آنمی سیکل سل، هموفیلی و پروانهای از جمله گروههای در معرض خطر هستند.
همچنین معلولان جسمی و ذهنی و سالمندان بالای ۶۵ سال، زنان باردار، افراد مبتلا به بیماریهای مزمن و زمینهای مانتد آسم کنترل نشده یا برونشیت مزمن و آمفیزم ریوی، فشارخون بالا و دیابت در کنار افراد با چاقی مفرط، سالمندان بالای ۶۵ سال، کارکنان شاغل در مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و مهدکودکها در اولویت تزریق واکسن آنفلوآنزا هستند.