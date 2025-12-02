پخش زنده
سه عکس از پیامدهای حملات ایران به سرزمینهای اشغالی در میان ۱۰۰ عکس برتر سال آسوشیتدپرس قرار گرفتند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وبگاه خبرگزاری «آسوشیتد پرس»، ۱۰۰ عکس برتر سال ۲۰۲۵ این خبرگزاری را منتشر کرد.
در میان این تصاویر، سه عکس مرتبط با حملات موشکی و پهپادی ایران به سرزمینهای اشغالی در ماه ژوئن ۲۰۲۵ دیده میشود.
در توضیح این سه عکس آمده است:
«سامانه پدافند هوایی گنبد آهنین اسرائیل، موشکها را در جریان حمله ایران به تلآویو در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵ رهگیری میکند.»
«مردم پس از اصابت یک موشک شلیکشده از ایران به تلآویو، در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵ محل را تخلیه میکنند.»
«اسرائیلیها در جریان حمله موشکی ایران در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۵، در زیرزمینی در اورشلیم {قدس اشغالی} پناه گرفتهاند.»