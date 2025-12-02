معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کاهش بارندگی‌ها در سال زراعی جاری گفت: دستگاه‌ها برای مقابله با کم‌آبی در سال آینده برنامه پیشگیرانه ارائه دهند.

برنامه‌ریزی پیشگیرانه برای مقابله با کم‌آبی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عیسی شهامت در جلسه کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان، با اشاره به وضعیت بارش‌ها گفت: با توجه به شرایط ناترازی آب و انرژی، قطعاً باید برای تابستان و زمستان آینده برنامه‌ریزی کنیم تا با بحرانی مواجه نشویم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با اعلام دو دستور کار فوری، از دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست گزارش اقدامات، برنامه عملیاتی و اعتبارات واقعی و اختصاص‌یافته خود برای مقابله با ناترازی آب و انرژی ارائه دهند.

وی تصریح کرد: این اطلاعات باید متمرکز و قابل مقایسه باشد تا از واقعی بودن ارقام اطمینان حاصل شود، قیمت تمام‌شده طرح ها در استان نباید بدون دلیل منطقی با استان‌های مشابه تفاوت فاحش داشته باشد.

شهامت دومین دستورکار را تشکیل جلسه‌ای مشترک و فوری با حضور دستگاه‌های دخیل در طرح انتقال آب تنگ سرخ (مانند آبفا، منابع طبیعی، محیط زیست و صمت) عنوان کرد و گفت: درباره تکلیف نهایی و نحوه بهره‌برداری بهینه از این طرح تصمیم‌گیری شود.

وی با انتقاد از عدم آینده‌نگری در طرح های گذشته افزود: اگر در زمان احداث طرح ها، نیاز‌های آینده پیش‌بینی می‌شد، امروز شاهد مشکلاتی مانند موانع فیزیکی و تخریب بیشتر محیط زیست نبودیم؛ اکنون نیز طرحهای در دست اجرا مانند تونل‌ها و خطوط لوله، باید از هم اکنون پهنه‌ای برای توسعه احتمالی آینده پیش‌بینی کنیم.

این مقام مسئول با پیش‌بینی تنش آبی برای اواخر تابستان سال آینده، بر انجام سریع اقداماتی مانند حفر چاه‌های اضطراری در مکان‌های ضروری و مجتمع‌سازی شبکه‌های آبرسانی روستا‌ها برای کاهش پرت آب تأکید کرد و خواستار ارائه برنامه عملیاتی در این زمینه حداکثر تا اواسط هفته آینده شد.

شهامت بخش کشاورزی را به عنوان محور اصلی برنامه‌ریزی دانست و گفت: صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در بخش کشاورزی، به مراتب تأثیر بیشتری نسبت به بخش شرب دارد و امکان کنترل و مدیریت بهتری نیز در آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه دولت و مردم به ما اعتماد کرده‌اند که از هم اکنون برای آینده برنامه‌ریزی کنیم از مدیران خواست تا در نیمه دوم سال، با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و اساتید دانشگاهی، سلسله جلسات کارشناسی برگزار کنند.

معاون استاندار هدف از این اقدام را چاره‌اندیشی پیش از وقوع بحران عنوان کرد و حداقل انتظار را تصویب برگزاری یک یا دو همایش تخصصی در حوزه‌های آب و کشاورزی تا پایان سال دانست.