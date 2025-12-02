همزمان با اجرای طرح پاکسازی معابر، ۲ هزار تخلف در ۷۲ ساعت در جهرم به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون انتظامی پلیس راهور فرماندهی انتظامی جهرم گفت: در اجرای طرح پاکسازی معابر و ارتقای نظم ترافیکی، پلیس راهور این شهرستان در عملیاتی، سد معبر خودرو‌های متخلف را رفع کرد.

سرهنگ دوم محمد قلی‌پور افزود: در این طرح که با هدف ایمنی و آسایش تردد اجرا شد خودرو‌هایی که با توقف در پیاده‌روها، حریم تقاطع و میادین، موجب سد معبر و مزاحمت برای عابران و رانندگان شده بودند، به صورت قانونی برخورد شد.

معاون انتظامی پلیس راهور فرماندهی انتظامی جهرم گفت:کارکنان پلیس راهور در هسته مرکزی شهر و معابر پرترافیک، در ۷۲ ساعت، ۲ هزار تخلف را ثبت کردند.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.