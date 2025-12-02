در مراسمی سرهنگ پاسدار حمیدرضا زارعی مدیرکل جدید حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان معرفی و از ناوسالار یکم رکن الدینی قدردانی شد.

معرفی مدیرکل جدید حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز خلیج فارس، جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور در بندرعباس گفت: با گفتمان دفاع مقدس علیه تهاجم فرهنگی می‌توان ایستاد.

سرتیپ نبی سهرابی افزود: با روایتگری جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه در همه عرصه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی، ارزش‌های دفاع مقدس بیان می‌شود.

وی گفت: با جمع آوری مدارک و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در جنگ ۱۲ روزه و انتقال آن به مرکز کشور، تقویم این جنگ نگاشته می‌شود.

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور بر ساخت موزه دفاع مقدس در استان تاکید کرد و افزود: این مهم در دستور کار قرار گیرد، زیرا هرمزگان عقبه‌ی تاریخی فراوانی در زمینه جنگ دارد.

سرتیپ سهرابی گفت: هرمزگان در دفاع مقدس یکی از استان‌های مهم اقتصادی استراتژیکی برای حفظ مایحتاج مردم و صادرات کالا‌های نفتی بود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان هم در این مراسم گفت: ساخت موزه دفاع مقدس هرمزگان در دستور کار قرار دارد.

احمد نفیسی افزود: با توجه به پیشینه‌ی تاریخی استان در جنگ بویژه قبل از انقلاب اسلامی، ساخت موزه دفاع مقدس با دعوت از یکی از استادان معماری برای طراحی ساختمان به زودی آغاز می‌شود.

وی گفت: در این موزه بنا داریم از حضور انگلیسی‌ها در سواحل جاسک هم اسنادی جمع آوری کنیم.

مدیرکل جدید حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان هم در این مراسم گفت: تکمیل دانش نامه استان، تبدیل یادمان‌های شهدا به پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی و استفاده از فضای مجازی برای کیفیت بهتر عملکرد از مهم‌ترین برنامه هاست.

سرهنگ پاسدار زارعی افزود: ساخت موزه دفاع مقدس و حمایت از هنرمندان این عرصه هم در دستور کار قراردارد.

مدیرکل پیشین حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان هم گفت: در چهار سال گذشته ۹۰ درصد یادمان شهدا در هرمزگان ساخته شده است.

ناوسالار یکم رکن الدینی افزود: به طور میانگین سالانه ۶۰ عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس در استان چاپ می‌شود و امسال ۷۱ عنوان کتاب با این موضوع در استان چاپ و منتشر شد.

وی گفت: برای ساخت موزه دفاع مقدس زمینی کنار بوستان صدف در ساحل جانمایی شده است و به زودی ساخت آن اغاز می‌شود.