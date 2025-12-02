به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل فرودگاه‌های استان، از ابطال پرواز‌های هواپیمایی آتا در مسیر تهران–بیرجند–تهران طی بازه زمانی ۱۴ تا ۳۰ آذرماه خبر داد و گفت: بر اساس اعلام رسمی شرکت هواپیمایی آتا، پرواز‌های این شرکت در روز‌های جمعه، یکشنبه و دوشنبه در این بازه زمانی لغو شده است.



سیدی با تأکید بر اینکه تصمیم به لغو پرواز‌ها از سوی شرکت هواپیمایی آتا اتخاذ شده، افزود: این اقدام در چارچوب برنامه‌ریزی پروازی شرکت صورت گرفته و اطلاع‌رسانی آن به فرودگاه بیرجند انجام شده است.



وی گفت: در مسیر تهران–بیرجند–تهران، به جز روز‌های جمعه، در تمامی روز‌های هفته پرواز برقرار است و مسافران می‌توانند از پرواز‌های سایر شرکت‌های هواپیمایی استفاده کنند.



سرپرست اداره کل فرودگاه‌های استان تأکید کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره تغییرات احتمالی در برنامه‌های پروازی از طریق روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی انجام خواهد شد.