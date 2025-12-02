پخش زنده
با توجه به پایش های انجام شده وضعیت آب آبادان و چند شهر دیگر خوزستان نیازمند مداخله جدی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز گفت: مداخله جدی در کیفیت آب آشامیدنی شهری و روستایی در ۱۳ شهرستان استان خوزستان امری ضروری است.
مهرداد شریفی در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت و خانواده در استانداری خوزستان با ارائه آمار از کیفیت آب شرب شهری و روستایی در استان خوزستان، از چالشهای عمده زیرساختی و بهداشتی در این حوزه خبر داد و گفت: کیفیت آب ۱۳ شهرستان خوزستان نیامند مداخله جدی است.
وی با اشاره به پایشهای انجامشده از وضعیت آبرسانی شهرستانهای اهواز، امیدیه، دشت آزادگان، رامشیر، کارون، کرخه، مسجدسلیمان، هویزه، آبادان، شادگان، بهبهان، آغاجاری و اندیکا، این مناطق را بر اساس شاخصهای کنترل کیفی نیازمند مداخله جدی اعلام کرد.
دکتر شریفی با اشاره به وضعیت شاخصهای کیفی آب شهری در استان در سال جاری گفت: از ۴ هزار و ۷۵۸ نمونه میکروبی گرفتهشده از شبکه توزیع آب شهری، ۲۴۷ نمونه (پنج درصد) آلوده گزارش شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ادامه داد: همچنین از ۸۹ هزار و ۴۵۷ مورد کلرسنجی انجامشده، ۸ هزار و ۲۵۲ مورد (۹ درصد) نامطلوب بوده که از این تعداد، ۴ هزار و ۱۱۶ مورد (۴.۵ درصد) فاقد کلر آزاد بودهاند.
وی با اشاره به شاخصهای کیفی آب روستایی در سال جاری بیان کرد: این وضعیت به مراتب بحرانیتر است، از ۱۰ هزار و ۶۸۸ نمونه میکروبی آب روستایی، یکهزار و ۸۷۷ نمونه (۱۷.۵ درصد) آلوده اعلام شده است.
شریفی افزود: در حوزه کلرسنجی آب روستایی نیز از ۳۵۸ هزار و ۲۸۵ مورد انجامشده، ۱۱۹ هزار و ۱۲۰ مورد (۳۳.۳ درصد) نامطلوب و ۱۰۰ هزار و ۵۵ مورد (۲۸ درصد) فاقد کلر آزاد بودهاند، به بیان دیگر، ۳۳ درصد از عملیات کلرزنی در آب روستایی استان نامطلوب است.
وی در ادامه فهرستی از چالشهای عمده در سیستمهای آبرسانی شهری استان را برشمرد و افزود: وجود شکستگیهای متعدد در شبکه توزیع، توزیع آب با کدورت بالا در شهرهایی مانند خرمشهر، رامشیر، هفتکل، آبادان و ماهشهر، قطعی مکرر و نوبتی آب بهعنوان مثال در مسجدسلیمان، وجود نقص در تصفیهخانهها و روباز بودن برخی مخازن ذخیره آب از جمله این مشکلات است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز هشدار داد که تاخیر در رفع شکستگیها میتواند منجر به آمیختگی آب با فاضلاب شود.