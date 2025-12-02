پخش زنده
بمنظور تغییر الگوی کشت ، حفاظت ازمنابع آب و خاک و رعایت تناوب زراعی ۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی تکاب زیر کشت گلرنگ رفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کارشناس مسؤل زراعت و حفظ نباتات جهاد کشاورزی تکاب گفت: بمنظور تغییر الگوی کشت با هدف اجرای کشاورزی حفاظتی جهت حفظ منابع آب و خاک و رعایت تناوب زراعی و رسیدن به کشاورزی پایدار در سال زراعی جدید ۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی تکاب زیر کشت گلرنگ قرار گرفت.
شهابی افزود: تا کنون کشت انتظاری نخود و عدس در مزارع شهرستان بیش از ۴۰ هکتار بوده و انتظار میرود در آینده نزدیک حدود ۳ هزار هکتار نخود دیم شهرستان از کشت بهاره به کشت انتظاری ارتقاء یابد.
منصور رضایی مدیر جهاد کشاورزی تکاب گفت: جهت پایداری تولید در مزارع دیم و مقابله با خشکسالیهای پیش آمده و اجرای دستورالعملهای اصلاح الگوی کشت کشت انتظاری محصولات دیم در شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.
رضایی افزود: بمنطور بهرمندی از نزولات آسمانی پاییزه و زمستانه و حفظ پایداری تولید محصول در مزارع دیم تا کنون ۵۰ هکتار گلرنگ دیم و ۶۰ هکتار حبوبات شامل نخود پاییزه و عدس در مزارع دیم این شهرستان کشت شده است.
محسن طاهری رییس اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی تکاب گفت: دورههای مهارتی، مزارع الگویی و نمایشی، سایتهای الگویی، کانونهای یادگیری و دورههای آموزشی جهت افزایش دانش و مهارت بهره برداران تکاب جزو برنامههای این اداره بوده است.
طاهری افزود: امید میرود اجرای این آموزشها موجب اجرای دقیق رعایت الگوی کشت و افزایش مهارت بهره برداران واقع شود.
داود حیاتی رییس مرکز جهاد کشاورزی افشار تکاب: این مرکز توانسته ۲۴ هزار هکتار از مزارع خود را زیر کشت محصولات کشاورزی قرار دهد.
حیاتی افزود: این مرکز علاوه بر ارائه نهادههای کشاورزی، کود، سم و بذر و آموزشهای لازم به بهره برداران، کشت گلرنگ، حبوبات و محصولات علوفهای را در برنامههای الگوی کشت خود قرار داده است.