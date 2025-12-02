به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ در جلسه شورای اداری شهرستان عنوان شد: پیکر شهید گمنام که به تازگی با کاروان بهشت در سطح استان تشییع شده بود، روز پنج شنبه ۱۳ آذر در یادمان شهید گمنام گروه مهندسی هوافضای سپاه در شهرضا به خاک سپرده می‌شود.

شهردار شهرضا در این جلسه گفت: همزمان با جشن ولادت حضرت زهرا (س) هم خیابان امام علی (ع) به بهره برداری می‌رسد.

امین الله تاکی افزود: این خیابان به مساحت ۱۲ هزار و ۴۸۰ مترمربع و با ۲۸۰ میلیارد تومان هزینه به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت: در مراسم افتتاح این خیابان جشنواره انار و سمنو، ایجاد گذر‌های فرهنگی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، جشن و مولودی خوانی به مناسبت روز مادر و روز زن نیز برگزار می‌شود.