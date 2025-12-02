پویش سبز در راستای پاکسازی کامل مسیرهای گردشگرپذیر اردبیل از سمت نمین و سرعین با مشارکت سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شهردار اردبیل گفت: پاکسازی ورودی‌های اصلی شهر اردبیل از سمت سرعین و نمین در اقدامی مشترک با حضور گسترده دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مردمی با موفقیت انجام و مسیر اردبیل به پلیس راه نمین و حاشیه جاده از پل نیایش تا سه‌راهی سرعین به طور کامل از زباله و پسماند پاکسازی شد.

محمود صفری با اشاره به نام‌گذاری این پویش با عنوان "پاکسازی مسیر‌های سبز اردبیل" اضافه کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل در این چهارچوب در کنار سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مردمی با تامین ۴۰ نفر نیروی عملیاتی و تهیه اقلام و تجهیزات لازم پشتیبانی از پویش را بر عهده داشت.

شهردار اردبیل، برگزاری این پویش محیط زیستی را نشان‌دهنده عزم جمعی برای حفظ و ارتقای زیبایی و پاکیزگی طبیعت و مبادی ورودی دانست و گفت: عملیات پاکسازی مستمر نخاله‌های ساختمانی و انواع پسماند در راستای ارتقای بهداشت عمومی و بهبود سیما و منظر شهری با استفاده از ماشین‌آلات سازمان مدیریت پسماند ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به انتقال نخاله‌های جمع‌آوری‌شده به محل دفن مجاز افزود: تخلیه پسماند در حاشیه جاده‌ها در کنار تخریب چشم‌انداز ورودی شهر و ایجاد مخاطرات زیست‌محیطی، هزینه‌های سنگینی را به مدیریت شهری تحمیل می‌کند و انتظار می‌رود مردم از محل‌های دفن مجاز برای تخلیه زباله و نخاله‌های ساختمانی استفاده کنند.

صفری با تاکید بر معرفی متخلفان تخلیه نخاله و زباله به مرجع قضایی بر اساس ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلفی در این زمینه، موضوع را به سامانه ۱۳۷ شهرداری اطلاع دهند.

بنابر اعلام اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، روزانه ۴۰۰ تن پسماند در شهر اردبیل تولید می‌شود، سرانه تولید زباله در استان یک کیلوگرم در روز است که ۷۰ درصد تا ۸۰ درصد آنها قابل بازیافت می‌باشد.