رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز گفت: طرح پل جمهوری اهواز درحال اجراست و پیش بینی می‌شود تا دی ماه به بهره برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیاوش محمودی با اشاره به علت تاخیر در بهره‌برداری از پل میدان جمهوری اظهار کرد: هر چند اجرای پروژه ساخت پل میدان جمهوری کند شده و در زمان مقرر به بهره رداری نرسیده، اما این پروژه متوقف نشده است.

وی افزود: این پروژه همچنان در حال اجراست و با حضور سرپرست شهرداری جلسه‌ای با پیمانکار پروژه برگزار شده است و این هفته، تزریق مالی انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز با اشاره به تاثیر مسائل فنی و مالی در کند شدن این پروژه گفت: اگر پیمانکار پای کار بیاید، در حالت خوشبینانه این پل تا پایان آذر یا اوایل دی به بهره‌برداری می‌رسد.

محمودی در ادامه با اشاره به حل مسائل فنی پروژه بیان کرد: همزمان سطح صفر پروژه نیز در حال اجراست.

تقاطع غیرهمسطح میدان جمهوری از مصوبات طرح جامع شورای ترافیک اهواز است و در بخش‌های زیرگذر و روگذر برای کنترل بار ترافیک منطقه میدان جمهوری طراحی شده است.