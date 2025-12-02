به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در این رویداد که از سوی شبکه «دسکاوری پاکستان» و «شرکت توسعه گردشگری پاکستان» برگزار شده، بیش از پنجاه غرفه از کشورهای مختلف جهان و نیز شرکت‌های پاکستانی، تازه‌ترین ظرفیت‌های گردشگری خود را به نمایش گذاشتند.

برگزارکنندگان این مراسم هدف اصلی نمایشگاه را ایجاد پیوندهای تازه میان کشورها، تقویت همکاری در حوزه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های پاکستان عنوان کردند.

در میان غرفه‌های بین‌المللی، حضور جمهوری اسلامی ایران پررنگ بود. غرفه ایران با محوریت جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری سلامت، مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.

در بخش گردشگری سلامت، یکی از پزشکان ایرانی حاضر در نمایشگاه بر توانمندی‌های ایران در حوزه درمان و خدمات پزشکی تأکید کرد و گفت ایران آماده همکاری گسترده با پاکستان در این بخش است.

نمایشگاه مقاصد جهانی گردشگری، نه‌تنها ویترینی از ظرفیت‌های کشورهای مختلف بود، بلکه گامی تازه برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه سفر و گردشگری به شمار می‌رود.