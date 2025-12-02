نماگر اصلی بازار سرمایه سه شنبه ۱۱ آذر ۲۵ هزار و ۴۶۷ واحد معادل ۰.۷۷ درصد افزایش یافت و به عدد ۳ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۲۸۲ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۶ هزار و ۱۷۶ واحدی معادل ۰.۶۵ درصد در سطح ۹۵۰ هزار و ۵۸ واحد قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی امروز به ۱۰ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان رسید.

شاخص کل در ادامه روند مثبت روز گذشته، امروز هم با روندی افزایشی همراه شد و در مجموع بیش از ۶۰ درصد سهام سبز پوش شدند.

همچنین بازار امروز شاهد ورود بیش از ۹۰ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی بود.

در این میان، بیشترین میزان ورود پول افراد حقیقی به صندوق‌های سهامی اختصاص داشت.

صندوق‌های طلا و سکه‌های بورسی بازدهی منفی بیش از ۲ درصدی داشتند.