به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت ذرت علوفه‌ای از ۱۴۰ هکتار زمین‌های آبی خود هستند و پیش بینی می‌شود هفت هزار تن محصول تولید و علاوه بر داخل به شهرستان‌های همجوار نیز ارسال شود.

علی پور با بیان اینکه برداشت این محصول تا پایان آذرماه ادامه دارد افزود: بیشترین سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای در دهستان سیف آباد، بخش مرکزی، روستا‌های لاغر، مکویه، چاه طلا، تخته و حمامی است.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.