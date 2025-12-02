پخش زنده
وزیر ارتباطات در جلسه شورای اداری استان کرمان گفت: کرمان جزو استانهای برتر کشور در اجرای طرح G-NAF است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،ستار هاشمی افزود: برای تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال با پرچمداری کرمان؛ تلاش خواهیم کرد
وی از شتابگیری گسترش تلفن همراه نسل پنجم در استان کرمان خبر داد و بیان کرد: برای دسترسی به این سهم ناچارا باید به سمت هوشمندسازی صنایع و معادن حرکت کنیم و حتما کرمان میتواند در این مسیر راهگشا و کمککننده باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یکی از مهمترین تکالیف مورد تاکید برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی و اقتصاد دیجیتال است
ستار هاشمی خاطر نشان کرد: تکلیف برنامه این است که سهم اقتصاد دیجیتال را در GDP به ۱۰ درصد برسانیم که اکنون زیر پنج درصد است و در راستای این هدف به سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد دلاری نیاز داریم
