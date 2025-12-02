رویکرد تازه دولت در مدیریت انرژی
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از سیاستگذاری تکحاملی گفت: دولت چهاردهم با ترکیب توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف، مسیر تازهای را برای مدیریت ناترازی انرژی آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از شانا، امید شاکری معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری امروز (سهشنبه، ۱۱ آذر) در نشست مشترک وزارت نفت و نیرو با محوریت توسعه نیروگاههای خورشیدی اظهار کرد: از سال گذشته احداث نیروگاههای خورشیدی در دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در دستور کار قرار گرفته و این موضوع با پیگیری ویژه رئیسجمهوری شتاب گرفته است. به گفته او، حرکت به سمت انرژیهای پاک امروز در سطح جهان یک الزام جدی است و ایران نیز باید از این روند عقب نماند.
اتکای افراطی به گاز؛ ریشه ناترازی امروز
شاکری با مرور سیاستهای گذشته حوزه انرژی توضیح داد: توسعه خانگی، صنعتی و نیروگاهی در یک دهه اخیر بهطور کامل بر گاز استوار بوده، در حالی که منابع گازی کشور محدود است. او گفت مصرف گاز نیروگاههای حرارتی از ۶۳ میلیارد مترمکعب در سال ۹۱ به بیش از ۹۴ میلیارد مترمکعب رسیده که معادل گاز چهار فاز پارسجنوبی است، اما سهم تجدیدپذیرها همچنان ناچیز مانده است.
هشدار درباره آینده ناترازی و فشار بر دولت
معاون وزیر نفت با اشاره به افت فشار میدان پارس جنوبی در سالهای پیشرو تأکید کرد: اجرای پروژه فشارافزایی این میدان «از نان شب واجبتر» است؛ چراکه ۷۰ درصد گاز کشور از این میدان تأمین میشود. او هشدار داد اگر مدیریت عرضه و تقاضا همزمان انجام نشود، ناترازی گاز در روزهای اوج مصرف تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب افزایش مییابد و دولت ناچار خواهد شد بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف واردات انرژی کند.
ضعف راندمان نیروگاهها و هدررفت گاز
شاکری با انتقاد از نبود انسجام در سیاستگذاری انرژی گفت: نمیتوان تنها مشکل برق یا فقط گاز را حل کرد؛ این بخشها بههمپیوستهاند. او افزود: راندمان نیروگاههای حرارتی اکنون حدود ۳۹ درصد است، در حالی که رسیدن به ۴۵ درصد هدفگذاری شده بود. همین فاصله ۶ درصدی به معنای مصرف اضافه حدود ۳۲ میلیون مترمکعب گاز در روز است؛ یعنی معادل تولید یکونیم فاز پارس جنوبی که عملاً هدر میرود.
توسعه خورشیدی در دستور کار جدی
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: باید ۱۲ هزار مگاوات به ظرفیت تجدیدپذیر کشور افزوده شود و برنامه دولت حتی فراتر از این هدف است. همچنین طبق مصوبه شورای عالی انرژی، دستگاههای دولتی باید طی چهار سال ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از انرژی تجدیدپذیر تأمین کنند؛ این رقم برای وزارت نفت حدود ۱۴۰ مگاوات برآورد شده است.
شاکری گفت: صنعت پتروشیمی قصد دارد ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی ایجاد کند و شرکت ملی گاز تاکنون ۲.۵ مگاوات اجرا کرده و دو پروژه ۱۲۰ و ۴۰ مگاواتی در دست اجرا دارد. به گفته او، شرکت ملی نفت نیز برنامه تجمیعی ۱۱۰ مگاواتی ارائه کرده و شرکت ملی پالایش و پخش پروژههای خورشیدی خود را پیش میبرد.
وی تأکید کرد وزارت نفت علاوه بر پروژههای گازی و فشارافزایی، توسعه تجدیدپذیرها و بهینهسازی مصرف را همزمان و جدی دنبال میکند و مشارکت دستگاهها، بخش خصوصی و مردم میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش ناترازی انرژی داشته باشد.