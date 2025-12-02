وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: هم‌اکنون بیش از ۳۰۰ پرواز هفتگی میان شهرهای ایران و امارات برقرار است؛ آماری که بیانگر رشد تعاملات انسانی و اقتصادی دو کشور و نقطه‌ای روشن در مسیر تعمیق روابط تهران و ابوظبی محسوب می‌شود.

افزایش پروازهای ایران و امارات به ۳۰۰ پرواز هفتگی

افزایش پروازهای ایران و امارات به ۳۰۰ پرواز هفتگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در مراسم گرامیداشت پنجاه‌وچهارمین سالروز ملی امارات عربی متحده، ضمن تبریک این مناسبت به دولت و ملت امارات، بر اهمیت توسعه روابط دو کشور بر پایه‌ی حسن همسایگی و منافع مشترک تأکید کرد.

وی که در حضور خالد عبدالله حمید عبدالله بالهول، سفیر امارات در تهران، سخن می‌گفت، اظهار داشت: روابط جمهوری اسلامی ایران و امارات ریشه در پیوندهای تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی دارد و همین پیوندها بستری پایدار برای تعمیق مناسبات دو کشور فراهم ساخته است.

صادق با اشاره به حضور بیش از ۵۰۰ هزار ایرانی مقیم امارات و انجام حدود ۳۰۰ پرواز هفتگی میان شهرهای دو کشور، این سطح از ارتباطات را نشانه‌ای روشن از عمق روابط مردمی دانست و افزود: «این مناسبات ارزشمند باید حفظ و در مسیر توسعه و گسترش آن تلاش شود.»

وزیر راه و شهرسازی همچنین امارات را یکی از شرکای اصلی تجاری ایران خواند و خاطرنشان کرد: «ظرفیت همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور بسیار بیشتر از سطح کنونی است و می‌توان با تقویت تعاملات، فرصت‌های جدیدی برای همکاری ایجاد کرد.»

وی با اشاره به برگزاری نخستین کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و امارات طی ۱۸ ماه گذشته، ابراز امیدواری کرد دومین نشست این کمیسیون به‌زودی در تهران برگزار شود.

صادق با تأکید بر اولویت راهبردی توسعه روابط با همسایگان افزود: «ایران نگاه مثبتی به گسترش مناسبات با دولت امارات دارد و از هر ابتکاری برای تقویت روابط دوجانبه استقبال می‌کند.»

او همچنین با قدردانی از مواضع مسئولانه دولت امارات در محکومیت تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: «رفتار خصمانه رژیم صهیونیستی در منطقه بیش از پیش آشکار شده و کشورهای خلیج فارس باید با همبستگی، برای حفظ صلح و ثبات تلاش کنند.»

وزیر راه و شهرسازی در پایان، بار دیگر فرا رسیدن پنجاه‌وچهارمین سالروز ملی امارات عربی متحده را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.