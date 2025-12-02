پخش زنده
با حضورمعاون توسعه مدیریت و منابع آخرین وضعیت آبی و پاسگاه محیطبانی شهید حنیفی تالاب سلدوز نقده بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع، به همراه رامین سلمانزاده، سرپرست اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد و مجتبی قدرتی، رئیس اداره حراست اداره کل، از پاسگاه محیطبانی شهید حنیفی تالاب سلدوز شهرستان نقده بازدید کردند.
نظری در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت آبی تالاب و ارزیابی ساختمان و پروژههای پاسگاه محیطبانی، بر اهمیت توجه ویژه به شرایط کاری محیطبانان و تقویت امکانات پاسگاهها تأکید کرد.
وی در حاشیه بازدید با محیطبانان نشست صمیمانهای برگزار نمود و گفت: محیطبانان نقش کلیدی در حفاظت از حیات وحش و تالابها دارند و ارتقای سطح دانش حقوقی و مهارتهای عملی آنان، بهبود فرآیندهای پیگیری پروندهها و مستندسازی دقیق اقدامات حفاظتی، از اولویتهای اصلی اداره کل است.
نظری افزود: توجه به رفاه و حمایت از کارکنان و محیطبانان نه تنها موجب افزایش کارایی عملیات حفاظتی میشود، بلکه به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تالاب سلدوز و دیگر مناطق حفاظتشده کمک شایانی خواهد کرد.
در ادامه این بازدید، مباحثی همچون بررسی چالشهای عملیاتی، شناسایی ظرفیتهای موجود و ارائه راهکارهای بهبود فرآیندهای حفاظتی مطرح شد. معاون توسعه مدیریت و منابع تأکید کرد که اداره کل برای پشتیبانی از محیطبانان و ارتقای کیفیت حفاظت محیط زیست، برنامههای مستمر آموزشی، تجهیزاتی و حمایتی در دستور کار دارد. وی در پایان اظهار داشت: این بازدید بخشی از تلاشهای مستمر ما برای ارتقای سطح حفاظتی تالابها و محیطهای طبیعی استان و ایجاد محیط کاری امن و توانمند برای محیطبانان است.