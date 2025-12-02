پخش زنده
رئیس مرکز بهداشت دزفول از تولد سه کودک سالم از والدین مبتلا به ویروس ایدز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا زادمهر در جشن تولد نمادین متولدشدن سه نوزاد سالم از والدین مبتلا به ویروس ایدز در دزفول در مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری این شهرستان گفت: این موفقیت حاصل رعایت کامل پروتکلهای درمانی و مراقبتی است.
وی اضافه کرد: در این جشن مطالبی درخصوص سلامت بارداری، مراقبتهای دوران بارداری و اهمیت زایمان ایمن برای مادران مبتلا ارائه شد.
زادمهر تاکید کرد: تجربه موفق این سه تولد نشان میدهد که اگر مادران مبتلا به اچآیوی طبق دستورالعملهای دارویی عمل کنند، مراقبتهای دورهای را بهموقع انجام دهند و زایمان تحت نظر تیم درمان صورت گیرد، احتمال انتقال ویروس از مادر به نوزاد تقریبا صفر خواهد بود.
رئیس مرکز بهداشت دزفول این دستاورد را پیام روشنی برای جامعه دانست و گفت: مبتلایان به اچآیوی درصورت تبعیت از توصیههای کارشناسان و پایبندی به درمان، میتوانند ازدواج، بارداری و فرزندآوری سالم و ایمن را تجربه کنند.
سال گذشته نیز ۲ کودک سالم از پدر و مادر مبتلا به اچ آی وی در دزفول متولد شد.