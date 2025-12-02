قرعه‌کشی قطعات مسکونی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای متقاضیان دارای سه و چهار فرزند تایید نهایی شده در شهر جدید سهند انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فرهاد سعیدی مدیرعامل شرکت عمران سهند گفت:در قالب ۱۵ قطعه مسکونی و بر اساس ظرفیت واحدپذیری قطعات به ۲۷ متقاضی دارای سه و چهار فرزند در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت زمین تخصیص یافت.

وی افزود:سهمیه این شهر در طرح جوانی جمعیت ۱۱۰۰ نفر است که تاکنون به ۸۵۸ متقاضی زمین واگذار شده است.

مدیر عامل شرکت عمران سهند اظهار داشت: متقاضیانی که ثبت‌نام خود در شهر جدید سهند را نهایی کرده‌اند برای پیگیری وضعیت نیازی به مراجعه حضوری به شرکت ندارند زیرا فرآیند واگذاری صرفاً بر اساس شرایط درج‌شده در سامانه انجام می‌شود و در زمان مقرر با افراد واجد شرایط تماس گرفته خواهد شد.

وی افزود: برای سایر متقاضیان این طرح که به صورت مازاد در شهر جدید سهند ثبت‌نام کرده‌اند نیز رایزنی می‌شود تا وضعیت زمین‌دهی آنها در دیگر نقاط استان آذربایجان شرقی نهایی شود.