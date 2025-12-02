گزارش خبری
کشف پرونده کلاهبرداری اینترنتی در سنندج
رییس پلیس فتای کردستان از کشف یک پرونده کلاهبرداری اینترنتی از طریق رسیدهای جعلی و دستگیری دو متهم در این زمینه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، سرهنگ منصوری افزود: این دو متهم با ارائه رسیدهای بانکی جعلی و عدم واریز وجه، از شهروندان در صنفهای مختلفی مانند خرید کالا و پوشاک، کتابهای درسی و لوازم جانبی موبایل، بالغ بر ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بودند.
وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت این جرم، کاراگاهان پلیس فتا با استفاده از ابزارهای فنی و پلیسی موفق به دستگیری متهمان شدند.
رییس پلیس فتای کردستان همچنین به شهروندان توصیه کرد: تا زمان واریز وجه، از تحویل کالا خودداری کنند و رسیدهای بانکی را از طریق سامانه رسمی بانک و کد رهگیری بررسی کنند.
سرهنگ منصوری تأکید کرد: در صورت تأخیر پیامک بانکی، موجودی حساب خود را از طریق همراهبانک، اینترنتبانک یا دستگاههای خودپرداز کنترل کنند.
وی یادآور شد: آگاهی و دقت کاربران مهمترین عامل پیشگیری از وقوع جرایم مالی اینترنتی است.