به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، سرهنگ منصوری افزود: این دو متهم با ارائه رسید‌های بانکی جعلی و عدم واریز وجه، از شهروندان در صنف‌های مختلفی مانند خرید کالا و پوشاک، کتاب‌های درسی و لوازم جانبی موبایل، بالغ بر ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بودند.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت این جرم، کاراگاهان پلیس فتا با استفاده از ابزار‌های فنی و پلیسی موفق به دستگیری متهمان شدند.

رییس پلیس فتای کردستان همچنین به شهروندان توصیه کرد: تا زمان واریز وجه، از تحویل کالا خودداری کنند و رسید‌های بانکی را از طریق سامانه رسمی بانک و کد رهگیری بررسی کنند.

سرهنگ منصوری تأکید کرد: در صورت تأخیر پیامک بانکی، موجودی حساب خود را از طریق همراه‌بانک، اینترنت‌بانک یا دستگاه‌های خودپرداز کنترل کنند.

وی یادآور شد: آگاهی و دقت کاربران مهم‌ترین عامل پیشگیری از وقوع جرایم مالی اینترنتی است.