اجرای طرح پزشک خانواده شهری در خرمشهر آغاز شد و برنامه ارتقاء کیفیت پزشک خانواده در حال تکمیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان از آغاز اجرای طرح پزشک خانواده شهری در خرمشهر خبر داد و گفت: برنامه تکمیل و ارتقاء کیفیت پزشک خانواده و نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تحت پوشش دانشگاه در حال اجراست.
دکتر بهشید بایمانی اظهار کرد: برگزاری جلسات کارشناسی، تدوین نقشه ارجاع مراکز، ثبت مسیر ارجاع در سامانه OP، آموزش پزشکان سطح یک و دو، بازدید از بیمارستانهای تحت پوشش و تکمیل فرآیندهای نوبتدهی و نسخهنویسی از جمله اقدامات انجامشده در این حوزه است.
به گفته وی، این برنامه در فاز نخست برای جمعیت شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، روستاییان و عشایر اجرا میشود که جمعیتی بالغ بر ۲۵۳ هزار و ۶۴۶ نفر را شامل میشود. در حال حاضر ۵۲ پزشک خانواده روستایی و ۵۵ ماما در قالب ۶۶ تیم سلامت در این طرح فعالیت دارند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان اعلام کرد: خرمشهر به عنوان نمونه اجرای برنامه پزشک خانواده شهری انتخاب شده است.
وی افزود: جمعیت شهری خرمشهر بیش از ۱۲۱ هزار نفر است و در حال حاضر ۷ پزشک خانواده و ۴۷ ماما و مراقب سلامت در قالب ۷ مرکز خدمات جامع سلامت شهری و ۴ پایگاه غیر ضمیمه سلامت به ارائه خدمات مشغول هستند.
وی خاطرنشان کرد: پس از آمادهسازی زیرساختهای لازم از جمله نوبتگیری و ارجاع الکترونیک، امکان مشاهده و اخذ نوبتهای ثبتشده در بیمارستانهای تحت پوشش از طریق سامانه سیب فراهم شده و این فرآیند از نیمه دوم مردادماه سال جاری در خرمشهر به طور رسمی آغاز شده است.