سرپرست اداره کل غله مازندران با اشاره به ورود گندم خارجی و داخلی، از تأمین کامل گندم و ذخیرهسازی هزار تن برنج و ۸۵۰۰ تن روغن و شکر در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید محمد جعفری سرپرست اداره کل غله مازندران در دیدار با مهدی مرادی فرماندار فریدونکنار با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در صدر برنامههای این ادارهکل قرار دارد، گفت: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد باید توجه ویژهای به تقویت ذخایر راهبردی استان داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه مازندران استانی گردشگرپذیر است و مدیریت دقیق سیلوها و انبارهای کالاهای استراتژیک برای پایداری خدمات ضروری است، به وضعیت تأمین گندم برای مصرف استان اشاره کرد و اظهار داشت: تأمین گندم برای مصرف استان بدون هیچ محدودیتی در حال انجام است.
جعفری افزود: طی روزهای آینده با ورود گندمهای خارجی از طریق بندر و همچنین گندمهای تأمینشده از سایر استانها، موجودی گندم استان فراتر از ذخایر اعلام شده است و هیچ نگرانی از موجودی ذخایر استراتژیک استان نداریم.
سرپرست ادارهکل غله مازندران به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: در راستای تنظیم بازار، یکهزار تن برنج برای مصرف استان تأمین و ذخیرهسازی شده است.
جعفری گفت: برای تأمین پایدار شکر، ۵۰۰ تن شکر بستهبندی در انبارها ذخیره شده و هزار تن دیگر نیز در مسیر ورود به استان قرار دارد.
وی افزود: همچنین هشتهزار تن روغن نیز وارد مازندران شده و در بستههای ۸۱۰ گرمی به منظور تنظیم بازار استان و نیز تأمین نیاز چند استان دیگر توزیع خواهد شد.
جعفری با اشاره به کیفیت مطلوب گندمهای ورودی گفت: با پهلوگیری دو کشتی جدید و ورود گندم به چرخه مصرف، کیفیت آرد تولیدی در استان بیش از پیش ارتقا خواهد یافت.
مهدی مرادی فرماندار فریدونکنار نیز در این دیدار با بیان اینکه تأمین پایدار آرد برای ما خط قرمز است، ضمن تقدیر از عملکرد نمایندگی غله در شهرستان فریدونکنار گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، اقدامات مؤثری در حوزه تأمین، تنظیم بازار و نظارتها انجام شد و در هیچ زمانی کمبود آرد در شهرستان احساس نشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با هماهنگی دستگاههای مربوطه گامهای مؤثر و عملی برای بهبود خدماترسانی و تأمین نیازهای اساسی مردم شهرستان برداشته شود.