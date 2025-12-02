پخش زنده
امروز: -
با کمک فعالان فرهنگی و محیطزیستی، بخشی از نهالهای صنوبر خودرو از پهنه تالاب انزلی جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره حفاظت و احیای تالابهای گیلان از آغاز مرحله جدید عملیات احیای تالاب انزلی و مدیریت آب در سال آینده خبر داد و گفت: با کمک کارشناسان، محیطبانان، قایقرانان محلی، همیاران نهضت پرندهنگری و فعالان فرهنگی و محیطزیستی، بخشی از نهالهای صنوبر خودرو از پهنه تالاب انزلی جمع آوری شد.
عباس حسن پور گفت: این اقدام تنها آغاز راه است و با تداوم همکاری نهادهای مردمی و دانشگاهی، روند پاکسازی تالاب از تهدیدهای نوظهور ادامه خواهد یافت تا تالاب انزلی همچنان بهعنوان یکی از مهمترین زیستبومهای تالابی کشور حفظ شود.
وی افزود: با اجرای طرحهای مدیریت آب، احداث سازههای کنترلی و دریچههای تنظیمی، بسیاری از چالشهای تالاب بهویژه در زمینه مقابله با سنبل آبی و نهالهای صنوبر خودرو بهطور مؤثر کنترل خواهد شد.