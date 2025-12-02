کیش اکسپو ۱۴۰۴؛ صحنه رونمایی از فرصتهای تازه سرمایه گذاری ایران
دبیر دومین نمایشگاه اکسپوی سرمایه گذاری ایران موسوم به کیش اکسپو ۱۴۰۴ گفت: بیش از ۴۰ سرمایه گذار خارجی از کشورهای مختلف برای بررسی پروژههای سرمایه گذاری کشور در دومین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری کیش اکسپو شرکت میکنند.
محمدرضا قادری، دبیر اجرایی دومین نمایشگاه اکسپوی سرمایه گذاری ایران، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما گفت: در این نمایشگاه حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، فولاد، صنایع نساجی، صنایع غذایی و کشاورزی، شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه هوش مصنوعی حضور دارند و فرصتهای سرمایهگذاری خود را ارائه میکنند. این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۳ آذرماه در جزیره کیش برگزار میشود.
وی در ادامه گفت: امسال نمایشگاه نگاه تخصصیتری دارد؛ مجموعهها فرصتهای سرمایهگذاریشان را بهصورت حرفهای آماده کردهاند و ما نیز پیش از برگزاری نمایشگاه، سرفصلها و محورهای مشارکت را بهطور دقیق اطلاعرسانی کردیم تا دعوت از سرمایهگذاران هدفمندتر باشد.
گفته دبیر اجرایی نمایشگاه در ادامه با تاکید بر اینکه امسال برخی سازمانها و مجامع معتبر بینالمللی نیز از این رویداد حمایت میکنند، بیان کرد: سازمان ACDE، انجمن گفتوگوی کشورهای آسیایی با عضویت ۳۵ کشور و سازمان همکاری شانگهای، دبیرکل و معاون دبیرکل خود را بهعنوان سخنران به کیش میفرستند. این سازمانها همچنین سرمایهگذاران کشورهای عضو را برای حضور در نمایشگاه دعوت کردهاند.
قادری افزود: نمایندگان کشورها و مجامع بینالمللی نیز تلاش کردهاند توانمندیهای اقتصادی خود را در قالب نمایشگاه ارائه کنند تا فرصت شناخت دقیقتر ظرفیتهای اقتصادی کشورها فراهم شود.
وی با اشاره به نامگذاری امسال بهعنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید» گفت: کیش اکسپو فرصتی مهم برای توسعه روابط اقتصادی و جذب سرمایهگذاری در کشور است. سعی کردیم سرمایهگذاران از نظر مقیاس توان مالی و حوزه فعالیت، دقیق و متناسب با پروژههای ارائهشده انتخاب شوند. این کار با همکاری وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، رایزنان بازرگانی و اتاقهای مشترک انجام شده است.
قادری درباره برنامههای نمایشگاه توضیح داد:فضاهای گفتوگوی دو و چندجانبه میان سرمایهگذاران و ارائهدهندگان فرصتها پیشبینی شده است. همه شرکتکنندگان هنگام ثبتنام، فرصتها و نیازهای سرمایهگذاری خود را اعلام میکنند تا جلسات هدفمند برای آنها تنظیم شود.
به گفته او، پنلهای تخصصی، نشستهای گفتوگوی کارشناسی و کارگاههای آموزشی در حوزه سرمایهگذاری نیز در دل نمایشگاه برگزار میشود. در این نشستها چالشها و موانع سرمایهگذاری مطرح و راهکارهای عملی ارائه میشود تا جریان سرمایهگذاری تسهیل شود.
قادری در پایان به فعالیت دبیرخانه دائمی رویداد اشاره کرد: دبیرخانه دائمی نمایشگاه در طول سال بهطور مستمر فرصتهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران بالقوه را رصد میکند. ما مذاکرات آغازشده در نمایشگاه را نیز تا حصول نتیجه دنبال میکنیم. هدف ما این است که خروجی ملموسی برای جذب سرمایهگذاری (چه داخلی و چه خارجی) داشته باشیم؛ موضوعی که برنامه هفتم پیشرفت نیز تأکید زیادی بر آن دارد.