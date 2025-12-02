به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرارسیدن هفته پژوهش و فناوری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران از ۱۱ تا ۱۷ آذرماه، مجموعه‌ای از برنامه‌های تخصصی، فرهنگی و ترویجی با هدف تبیین اهمیت پژوهش و گسترش تعاملات علمی را برگزار می‌کند.

این برنامه‌ها با رویکرد ترویج علم، تبادل تجربه، تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر و معرفی دستاورد‌های پژوهشی، فرصتی ارزشمند برای پژوهشگران، صنعتگران، دانشجویان و علاقه‌مندان فراهم می‌کند.

در این راستا، نمایشگاه محصولات پژوهشکده‌ها و شرکت‌های فناور در روز‌های ۱۶ و ۱۷ آذرماه برگزار می‌شود و مجموعه‌ای از نوآوری‌ها و دستاورد‌های علمی و صنعتی سازمان در معرض دید عموم قرار می‌گیرد. همچنین گردهمایی هفته پژوهش روز ۱۷ آذرماه ساعت ۱۰ صبح در سالن خوارزمی سازمان برگزار خواهد شد.

برگزاری کارگاه‌های تخصصی، نشست‌های علمی و برنامه‌های ترویجی از دیگر بخش‌های این هفته است که با مشارکت واحد‌های مختلف سازمان اجرا می‌شود.

مهم‌ترین برنامه‌های این هفته شامل:

• تجلیل از پژوهشگران، واحد‌های فناور و کارکنان منتخب

• نمایشگاه محصولات و دستاورد‌های پژوهشگاه و پارک علم‌وفناوری

• کارگاه تخصصی «اخلاق در پژوهش»

• کارگاه آموزشی «مبانی مالکیت فکری»

• دوره کاربردی «هوشمندسازی صنعتی؛ از هیاهو تا کارایی»

• اجرای «روز در‌های باز پژوهش» ویژه دانش‌آموزان