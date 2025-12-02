پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال بانوان وارش نوشهر با پیروزی ۲ بر ۱ مقابل فولاد خوزستان، صدر جدول گروه دوم لیگ دسته اول کشور را پس گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در حساسترین بازی هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاهها، تیم وارش با نتیجه ۲ بر ۱ مهمان خود فولاد خوزستان را در ورزشگاه شهدای نوشهر شکست داد و بعد از ۲ هفته باز هم صدرنشین شد.
گلهای دقایق ۴۴ و ۵۵ زینب اسماعیلی و مبینا حقشناس، موجب کسب یک پیروزی شیرین و دلچسب برای شاگردان مهرنوش رزمی در هفته اول دور برگشت رقابتها شد.
اسما قائدی، نازنین یوسفی (سرگروه)، ریحانه اسلامی، آرمیتا مشایخ، حدیث دلدار، ملینا عالیان، مبینا حقشناس، زیبا نعمتپوری، غزل صابریپور (از دقیقه ۵۶ مریم مشایخ و از دقیقه ۸۷ فاطمه کفاشزاده)، بهاره صفرزاده و زینب اسماعیلی، بازیکنان تیم وارش مقابل فولاد خوزستان در هفته ششم به میدان رفتند.
در پایان بازیهای هفته ششم گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاههای کشور، تیم وارش نوشهر با کسب ۴ برد، ۲ تساوی و ۱۴ امتیاز صدرنشین است.
فولاد خوزستان نیز با ۴ برد، ۲ باخت و ۱۲ امتیاز، نزدیکترین تعقیبکننده این تیم است.