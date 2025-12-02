به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده از تداوم پایش واحد‌های صنعتی دارای پتانسیل آلودگی هوا در این شهرستان خبر داد.

اکبر قائمی گفت: با توجه به شرایط آلودگی هوای شهر نقده، واحد‌های صنعتی مؤثر بر کیفیت هوا به‌طور مستمر توسط کارشناسان این اداره مورد پایش و سنجش خروجی قرار می‌گیرند.

قائمی افزود: این اقدامات به‌صورت هدفمند و بر اساس برنامه‌ریزی مشخص در دستور کار اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی قرار دارد.

وی تأکید کرد: تمامی واحد‌های صنعتی و مراکز خدماتی موظف‌اند با انجام بررسی‌های فنی، نسبت به اصلاح و استانداردسازی منابع آلاینده خود اقدام کنند.