سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم با اشاره به اجرای طرح پاکسازی بوستانهای سطح شهر، از دستگیری ۴ نفر معتاد متجاهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حسن دهقانی گفت: در راستای طرح امنیت محله محور در جهت پاکسازی نقاط آلوده و بوستانهای سطح شهر، دستگیری خرده فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.
وی افزود: در این طرح ۴ نفر معتاد متجاهر که در حال پرسه زنی بودند، توسط مأموران پلیس جمع آوری و به کمپهای ترک اعتیاد منتقل شدند.
سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم گفت: از مردم انتظار داریم تا در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک، به ویژه در زمینه توزیع انواع مواد مخدر، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.