سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، همزمان بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی تأسیس آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فهرست کامل مدارک مورد نیاز متقاضیان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متقاضیان دریافت مجوز تأسیس آژانس جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، باید ابتدا درخواست کتبی خود را همراه با فرم تکمیل‌شده درخواست که به امضای همه مدیران و سهامداران رسیده باشد، به سازمان ارائه کند. همراه این درخواست، پیش‌نویس اساسنامه پیشنهادی آژانس که دقیقاً منطبق با شرایط ماده ۷ شیوه‌نامه باشد و همچنین طرح جامع کسب‌وکار شامل ظرفیت‌ها و ابتکارات قابل ارائه، بازار‌های هدف، ظرفیت‌سنجی انجام‌شده، برنامه عملیاتی، مناطق جغرافیایی و حوزه‌های تخصصی هدف‌گذاری‌شده الزامی است.

اطلاعات هویتی کامل متقاضیان، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به همراه تصویر کارت ملی و برای متقاضیان خارجی گذرنامه و کد فیدا باید ضمیمه شود. متقاضیان حقوقی همچنین موظفند آخرین آگهی انتخاب هیئت مدیره و بازرسان، آگهی آخرین تغییرات ثبتی اعضا، مدیرعامل، اساسنامه و میزان سرمایه، و صورت‌جلسه مجمع مؤسسین و عادی انتخاب هیئت مدیره را ارائه دهند.

برای احراز عدم وجود موانع قانونی، ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری معتبر برای مدیرعامل و تمام اعضای هیئت مدیره و همچنین گواهی عدم بدهی مالیاتی قطعی ضروری است. بخش مهمی از مستندات را سوابق تحصیلی و تجربی تشکیل می‌دهد؛ از تصویر برابر اصل تمام مدارک دانشگاهی و سوابق علمی گرفته تا رزومه کامل همراه با مستندات سوابق شغلی مرتبط، تجربه فعالیت بین‌المللی، مدارک معتبر دانش زبانی و به‌ویژه مستندات سابقه مشاوره و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.

در نهایت، متقاضیان باید تعهدنامه محضری مبنی بر برخورداری از تمام شرایط قانونی مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، دستورالعمل اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ و شیوه‌نامه تازه ابلاغ‌شده را امضا و ضمیمه کنند.

در صورتی که یک شرکت موجود برای تاسیس آژانس متقاضی می‌باشد، علاوه بر مدارک مدیران، سوابق و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت نیز بررسی می‌شود؛ اما اگر شرکت در حال تأسیس باشد، ارائه اطلاعات کامل سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره کفایت می‌کند.

به منظور تسهیل شرایط درخواست، تکمیل فرم ذیل پیشنهاد می‌شود. (ضمیمه)

مجوز تأسیس پس از بررسی هیئت تشخیص صلاحیت، به مدت شش ماه صادر می‌شود و حداکثر دو بار قابل تمدید است. متقاضیان می‌توانند مدارک خود را از طریق ایمیل سازمان به نشانی ipa@investiniran.ir ارایه کنند یا به‌صورت حضوری به دبیرخانه سازمان تحویل دهند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توان با شماره ۳۹۹۰۲۱۵۸-۰۲۱تماس حاصل کرد.

شیوه نامه فرم درخواست