واژگونی خودروی پژو در جاده شیراز به استهبان، ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان استهبان گفت: در گزارشی مبنی بر واژگونی پژوپارس در کیلومتر ۱۳۵ جاده شیراز-استهبان، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

محمدجواد خیرات افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و تثبیت صحنه، اقدامات پیش بیمارستانی را بر روی ۲ مصدوم حادثه انجام و سپس آنان را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.