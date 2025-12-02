عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، نسبت به افزایش موارد درد شکمی و انسداد گوارشی در کودکان بر اثر مصرف زیاد انار و خرمالو در فصل پاییز هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر محمدرضا اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به افزایش موارد درد شکمی در کودکان، بر نقش تغذیه نامناسب در بروز مشکلات حاد گوارشی تأکید کرد.

دکتر اسماعیلی فوق‌تخصص گوارش کودکان گفت: درد شکمی در کودکان می‌تواند علل مختلفی داشته باشد، اما در روز‌های اخیر یکی از مهم‌ترین عوامل، مصرف بیش از حد برخی میوه‌های فصل—به‌ویژه انار و خرمالو—است. مصرف این میوه‌ها با حجم بالا و بدون توجه به سن کودک، می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات جدی شود.

این استاد دانشگاه افزود: در موارد زیادی شاهد هستیم که کودکان دانه‌های انار را نیز همراه با حجم زیاد میوه مصرف می‌کنند. ترکیب این مقدار زیاد انار با خرمالو می‌تواند منجر به ایجاد توده‌ای سفت در دستگاه گوارش شود که در اصطلاح پزشکی ‘بِزوآر’ نام دارد. این توده ممکن است در معده، روده یا حتی در ناحیه مقعد گیر کند و باعث انسداد گوارشی شود.

وی با بیان اینکه برخی از این بیماران به درمان‌های دارویی پاسخ نمی‌دهند، هشدار داد: متأسفانه در موارد شدید، نیاز به مداخله‌های تهاجمی از جمله جراحی و لاپاراتومی برای تخلیه توده وجود دارد.

این فوق‌تخصص گوارش کودکان در پایان از والدین خواست در این فصل نسبت به کنترل مقدار مصرف انار و خرمالو در کودکان دقت کافی داشته باشند تا از بروز این مشکلات پیشگیری شود.