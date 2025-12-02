پخش زنده
قانون خودروهای بدون معاینه فنی برای کاهش آلودگی هوا در این شهرستان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: با توجه به اینکه یکی از عوامل آلودگی هوا خودروهای دودزا و بدون معاینه فنی است طرح تشدید برخورد با خودروهای آلاینده در دستور کار جدی پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر قرار گرفت.
سرهنگ علی سبحانی با اشاره به افزایش ۱۹ درصدی اعمال قانون خودروهای بدون معاینه فنی طی ۸ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزود: همچنین در این مدت برخورد با کامیونهای آلاینده ۲۰ درصد، برخورد با خودروهای دودزا ۳۱ درصد و برخورد با خودروهای دارای نقص فنی و اعزام آنان به تعمیرگاه نیز ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه طرح تشدید برخورد با وسایل نقلیه آلاینده با قدرت در دستور کار پلیس راهور قرار دارد گفت: کاهش آلودگی هوا وظیفهای همگانی است و همه شهروندان و نهادها بایستی برای اخذ معاینه فنی خودروی خود در موعد مقرر اقدام کنند.