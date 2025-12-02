۹۲ درصد برق کشور همچنان فسیلی است
بیش از ۹۲ درصد برق کشور با سوختهای فسیلی تولید میشود و دولت با برنامهای جدید، توسعه انرژی خورشیدی در دستگاههای دولتی را سرعت میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
به نقل از شانا؛ امید شاکری در حاشیه نشست مشترک وزارت نفت و نیرو درباره توسعه نیروگاههای خورشیدی گفت: با دستور رئیسجمهوری و تکلیف شورای عالی انرژی، احداث نیروگاه خورشیدی در ساختمانهای دولتی با جدیت دنبال میشود و دستگاهها موظفاند ۲۰ درصد برق خود را از خورشید تأمین کنند. به گفته او، تنها در صنعت نفت برای اجرای این تکلیف، ۱۴۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی باید ساخته شود.
شاکری با اشاره به حضور نمایندگان وزارت نیرو گفت: هدف این نشست تشریح مدلهای تأمین مالی، مشوقها و روشهای اجراست تا سرعت طرحهای خورشیدی در صنعت نفت افزایش یابد. او تأکید کرد توسعه خورشیدی در صنعت نفت اقدامی نمادین، اما ضروری برای تنوعبخشی انرژی است؛ اقدامی که باید سالها پیش آغاز میشد.
معاون وزیر نفت از اعلام آمادگی بخش خصوصی پتروشیمی برای احداث بیش از ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی خبر داد و افزود: برای طرحهای بزرگ، امکان پرداخت تا ۷۰ درصد سرمایهگذاری در قالب تسهیلات وجود دارد. او همچنین «تابلوی برق سبز» را سازوکاری پایدار دانست که به سرمایهگذاران اجازه میدهد برق خورشیدی را با قیمت جذاب به متقاضیان عرضه کنند.
شاکری گفت: پیشبینی قبلی ظرفیت خورشیدی کشور ۱۵ هزار مگاوات بود، اما با روند فعلی این عدد قابل مقایسه با گذشته نیست. او با تأکید بر اهمیت «بهینهسازی» توضیح داد: رئیسجمهوری جلسات هفتگی درباره کاهش ناترازی گاز برگزار میکند و دولت برای نخستینبار هدف فراتر از برنامه هفتم را دنبال میکند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت فرهنگسازی در مصرف انرژی باید همهجانبه باشد و حتی اگر هنوز تغییر مصرف از گاز به خورشید اتفاق نیفتاده، مصرف اصولی انرژی موجود ضروری است.
شاکری در پایان تأکید کرد: بیش از ۹۲ درصد تولید برق کشور به سوختهای فسیلی متکی است و این روند باید تغییر کند؛ امیدواریم با توسعه انرژی تجدیدپذیر، فشار ناترازی کاهش یابد.