برای برگزاری یادواره سه شهید گمنام دفاع مقدس در آبادان برنامه ریزی و هماهنگی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جلسه هماهنگی برگزاری یادواره دو شهید گمنام دفاع مقدس با حضور مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با حضور نمایندگان ادارات شهرستان در آبادان برگزار شد.
سردار حاجتی افزود: هجدهم آذر ماه، با حضور حداکثری دانشجویان دختر و پسر یادواره سه شهید دانشگاه آزاد واحد اروند برگزار می شود.
وی خاطر نشان کرد: این اقدام به منظور معرفی نسل شهدا به جوانان امروز برنامه ریزی می شود و سعی داریم این قشر را با فرهنگ شهادت و ایثار آشنا کنیم تا در زندگی چراغ راهی برای بصیرت و روشنی داشته باشند.