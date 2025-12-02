پخش زنده
پرداخت ثمن قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفاتر اسناد فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته پرداخت ثمن معامله قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی قانونی نیست و ممکن است حقوق خریداران ضایع شود.
بر اساس این بخشنامه، پیشنویس قرارداد صرفاً حاوی مذاکرات اولیه است و پرداخت ثمن قبل از ثبت رسمی قرارداد فاقد وجاهت قانونی است و مشاوران املاک موظف به اطلاعرسانی به طرفین و رعایت ضوابط قانونی هستند.
به دنبال این بخشنامه پرسشها و ابهامات متعددی درباره نحوه اجرای این سیاست مطرح شده است.
برای بررسی جزئیات این طرح گفتگوی تلفنی صبحدم با معاون امور اسناد اداره ثبت اسناد و املاک کردستان برقرار شد.