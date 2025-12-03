به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت:به منظور رفع نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی، امروز دوازدهم و فردا پنجشنبه سیزدهم آذر، مراکز اهدای خون استان فعال است و اهداکنندگان از هر گروه خونی می توانند با مراجعه به این مراکز یاریگر بیماران باشند.

کیان دهراب پورافزود: بر این اساس امروز مرکز خون‌گیری خواجو اصفهان در دو نوبت صبح و عصر و مراکز اهدای خون کاشان، نجف‌آباد، شهرضا، گلپایگان، خوانسار، شاهین‌شهر، نایین و خمینی‌شهر در نوبت صبح و روز پنجشنبه سیزدهم آذر مراکز اهدای خون خواجو اصفهان، شهید حججی اصفهان، خمینی‌شهر، کاشان، نجف‌آباد، شهرضا، خوانسار، گلپایگان در نوبت صبح آماده استقبال از اهداکنندگان خون هستند.

وی با اشاره به اینکه میزان ذخیره استان هم اکنون ۲۲۱۰ واحد معادل ۵/۵ روز است،گفت:حداقل استاندارد ذخیره ۸ روز است و آلودگی هوا، تعطیلات و دیگر موضوعات نباید مانع خدمت‌رسانی به بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی شود.

دهراب پور ادامه داد: روزانه حدود ۸۲۰ واحد فرآورده خونی در اختیار ۶۴ مرکز درمانی قرار می‌گیرد، وجود این میزان خون برای حفظ ذخایر ایمن و پاسخ به نیاز بیماران استان ضروری است.

وی گفت:در استان اصفهان بیش از هزار ‌و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی به‌ طور ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.

۱۱ مرکز انتقال خون در استان اصفهان فعالیت می‌کند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است.