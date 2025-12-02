رادیو صبا به سه موضوع محوری، بررسی نقش هوش مصنوعی در دگرگونی الگو‌های ارتباطی در «عصر صبا»، بازنمایی زندگی و محیط روستایی در «روستا دوستا»، و پوشش ویژه آیین‌های فرهنگی گیلان همزمان با سالگرد شهادت میرزا کوچک‌خان در «صبح صبا» می‌پردازد.

«عصر صبا» این‌بار مخاطبانش را به گفت‌وگویی دوستانه و تعاملی درباره نقش هوش مصنوعی در زندگی نسل دیجیتال دعوت می‌کند؛ گفت‌وگویی که قرار است با تکیه بر تجربه‌های واقعی شنوندگان، تأملی متفاوت درباره دگرگونی‌های ارتباطات انسانی در عصر فناوری ارائه دهد.

سه شنبه ۱۱ آذر «عصر صبا» در قالب مجله عصرگاهی خود به سراغ موضوع «هوش مصنوعی و تغییر سبک ارتباطات» می‌رود.

این برنامه بدون رویکرد تخصصی و در فضایی صمیمانه تلاش می‌کند با شنیدن تجربه‌ها، نگرانی‌ها و نگاه‌های مخاطبان، تأثیر ابزار‌های هوشمند و پلتفرم‌های دیجیتال را بر روابط روزمره، تعاملات اجتماعی و شیوه گفت‌وگوی نسل امروز بررسی کند.

مخاطبان در این برنامه می‌توانند درباره مسائلی، چون استفاده روزمره از ابزار‌های هوشمند، تغییر شیوه‌های ارتباط‌گیری، فاصله گرفتن از تعاملات چهره‌به‌چهره، نقش هوش مصنوعی در گفت‌و‌گو‌های آنلاین و حتی فرصت‌ها و سرگرمی‌هایی که تکنولوژی برای نسل جدید ایجاد کرده است، صحبت کنند.

«عصر صبا» در گفت‌وگویی کاملاً مردمی، از شنوندگان می‌خواهد تجربه‌ها و دیدگاه‌های خود را از طریق پیامک، تماس تلفنی و پیام‌رسان برنامه درباره اینکه «هوش مصنوعی چگونه زندگی و ارتباطاتشان را تغییر داده» و «چطور می‌توان میان ارتباطات دیجیتال و انسانی تعادل برقرار کرد» به اشتراک بگذارند.

این برنامه با اجرای مهدی پر و تهیه‌کنندگی رضا عزتی، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ از رادیو صبا پخش می‌شود و این هفته تلاش دارد تصویری مردمی و واقعی از مواجهه نسل امروز با هوش مصنوعی ارائه دهد.

برنامه «روستا دوستا»

در برنامه روز سه‌شنبه ۱۱ آذر «روستا دوستا»، شنوندگان این‌بار راهی سفری شنیدنی به روستای دهنو در شهرستان خرم‌آباد می‌شوند؛ روستایی کوچک و کم‌جمعیت در دامنه‌های زاگرس که طبیعت کوهستانی، سکوت دل‌انگیز و فضای ساده و صمیمی آن، تصویری آرام از زندگی روستایی را پیش چشم مخاطبان قرار می‌دهد

«روستا دوستا» در این قسمت مخاطبان خود را با یکی از روستا‌های بکر لرستان همراه می‌کند؛ جایی که خانه‌های سنتی، کوچه‌باغ‌های خاموش، جریان آرام جویبارها، و چشم‌انداز کوه‌های اطراف، حال‌وهوایی متفاوت از زیست‌بوم منطقه را به شنوندگان منتقل می‌کند. موقعیت کوهستانی دهنو، آب‌وهوایی مطبوع و نسبتاً چهارفصل به این روستا بخشیده است و آن را به نقطه‌ای آرام برای دوستداران طبیعت و سکوت بدل کرده است.

در این سفر رادیویی، روایت‌هایی از گذشته روستا، سبک زندگی مردم، مشاغل سنتی، و تغییرات سال‌های اخیر در کشاورزی و شیوه معیشت اهالی بازگو می‌شود. گشت‌وگذاری مجازی در مسیر‌های روستایی و طبیعت اطراف دهنو، شنوندگان را با گوشه‌هایی از جذابیت‌های این آبادی آشنا خواهد کرد و فرصتی برای تجربه‌ای شنیداری از زندگی روزمره در این نقطه آرام از لرستان فراهم می‌آورد.

شنوندگان می‌توانند این برنامه را سه‌شنبه ۱۱ آذر ساعت ۱۵ از رادیو صبا دنبال کنند و تجربه‌ها و خاطرات روستایی خود را با «روستا دوستا» در میان بگذارند.

«روستا دوستا» به تهیه‌کنندگی نازنین حاج‌سیف‌الله و با اجرای مهدی پر، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ از رادیو صبا پخش می‌شود.

گیلان در سالگرد میرزا کوچک‌خان

گزارشگر رادیو، محمدحسین محمدی، در ارتباطی از گیلان، جزئیات برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای این استان را هم‌زمان با سالروز شهادت میرزا کوچک جنگلی تشریح کرد.

به گفته محمدحسین محمدی در برنامه «صبح صبا»، به مناسبت، سالگرد شهادت میرزا کوچک جنگلی، استان گیلان از روز گذشته نسبت به برگزاری مراسم و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با این مناسبت آماده شده است. بر اساس این گزارش، آیین‌های بیعت با آرمان‌های شهدا و میرزا کوچک‌خان در نقاط مختلف استان آغاز شده و امروز و فردا نیز برنامه‌های زنده صبح و عصر در میدان شهدای ذهاب رشت، محل گردهمایی‌های مردمی، برگزار خواهد شد.

مجموعه‌ای از ارتباط‌های رادیویی با شبکه‌های سراسری از جمله رادیو ایران و شبکه‌های یک، دو و سه برای پوشش این رویداد تدارک دیده شده است.

محور اصلی این برنامه‌ها معرفی ابعاد شخصیتی و تاریخی میرزا کوچک‌خان، شیوه مبارزات او با استعمار، ویژگی‌های اخلاقی و نقش او در جریان‌های آزادی‌خواهانه ایران است.

همچنین بر ضرورت شناخت این شخصیت توسط نسل جوان تأکید شده است.

صبح صبا شنبه تا چهارشنبه ساعت ۶ به تهیه‌کنندگی مهدی مجنونی و اجرای امیر اکبری و مریم خادم‌پور تقدیم مخاطبان می‌شود.