پخش زنده
امروز: -
نشست تخصصی مدیران روابط عمومی دانشگاه ملی مهارت، با حضور رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس دانشگاه ملی مهارت در سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، نشست تخصصی مدیران روابط عمومی دانشگاه ملی مهارت با حضور الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، سیداحمدرضا خضری، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم، زمانی، رئیس دانشگاه ملی مهارت، اعضای هیئترئیسه دانشگاه، مدیران کل دانشگاه و مسئولین روابط عمومی استانی و ستادی دانشگاه، برگزار شد.
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، سخنان خود را با اشاره به اهمیت مهارت در کشورهای توسعهیافته آغاز کرد و بیان داشت که در جهان اول، ۷۰ تا ۸۰ درصد فارغالتحصیلان دیپلم برای کسب مهارت و تکنسین شدن اقدام میکنند و تنها بخش کوچکی برای تحصیلات عالی و پژوهش باقی میماند.
وی تأکید کرد: اگر هدف کشور توسعه و رشد اقتصادی باشد، پایه آن بهرهوری است و بهرهوری نیز تنها با مهارت انسانی که شامل مهارتهای فیزیکی، زندگی، معاشرت و اجتماعی است، محقق میشود.
وی دانشگاه ملی مهارت را یک سند و مرکز تعیین کننده مهارت در کشور دانست و متذکر شد: کیفیت و جدیت آموزشی در این دانشگاه باید به حدی باشد که فارغالتحصیلان آن، خودشان تبدیل به یک پرچم تبلیغاتی شوند و صنایع ترغیب شوند که نیروی کار را فقط از این دانشگاه به کار بگیرند.
الیاس حضرتی نقش تحولی روابط عمومی در طول سالیان را تشریح کرد و گفت: در گذشته، روابط عمومی یک اطلاعیه و بیانیه صادر میکرد؛ سپس به سمت اقناع کردن مخاطب میرفت تا بتواند تصویر خوبی از مجموعه در ذهن او بسازد.
وی افزود: در تعریف جدید، روابط عمومی باید بر ایجاد فضای گفتوگو با ذینفعان تأکید کند و هدف این است که همه ذینفعها به بحث و مشارکت ترغیب شده و نهایتاً به یک فهم مشترک برسند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، ساخت اعتماد کامل را هدف نهایی روابط عمومی دانست و اظهار داشت که پایههای اعتماد مشارکت، راستگویی، گفتار درست و عملکرد صادقانه است.
الیاس حضرتی به حل مسائل کشور با کمک دانشگاه در دولت اشاره کرد و دانشگاه ملی مهارت را به مشارکت فعال در حل مسائل ملی فرا خواند.
زمانی نیز در ابتدای سخنان خود، دانشگاه ملی مهارت را یک دانشگاه مأموریتگرا و متولی اصلی آموزشهای عالی مهارتی دولتی دانست که مأموریت اصلی آن تربیت تکنسین ماهر و مهندس حرفهای در مقاطع کاردانی و کارشناسی است.
وی با اشاره به اسناد بالادستی، تأکید کرد که کشور به این نتیجه رسیده که راه توسعه اقتصادی و صنعتی، تولید مدرک نیست بلکه تربیت نیروی ماهر است.
رئیس دانشگاه ملی مهارت، آموزش مهارتی را یک پل ارتباطی، یک راه میانبر و کوتاه بین علم و صنعت دانست و اشتغال بالغ بر ۶۲% فارغالتحصیلان را مزیت بزرگ دانشگاه برشمرد.
در پایان زمانی به چالشهای پیشروی دانشگاه اشاره کرد و خواستار حمایت ویژه دولت شد و تأکید کرد اسم دانشگاه ملی مهارت یادآور عبور از ناممکنها است.
فخر موسوی گزارش مختصری از فعالیتهای یکساله حوزه ریاست، روابط عمومی، امور استانها و مجلس را ارائه کرد و به تفاهمنامهها، تعاملات برونسازمانی ملی و بینالمللی، تعامل رسانهای با صدا و سیما و خبرگزاریها و معرفی جایگاه دانشگاه ملی مهارت در دیدار با نمایندگان اشاره کرد.
در این نشست یک روزه که با حضور مدیران روابط عمومی مراکز استانی دانشگاه ملی مهارت برگزار شد دو کارگاه آموزشی سواد رسانه با تأکید بر مدیریت اخبار جعلی توسط دکتر پیشنمازی، استاد علوم ارتباطات و همچنین کارگاه خبرنویسی برگزار شد.