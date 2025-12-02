پخش زنده
رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: با تلاش مأمور پلیس آگاهی استان مالک کیف پیدا شده شناسایی و اموال به وی تحویل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید جمال مسلمی اظهارداشت: مامور وظیفه شناس پلیس آگاهی استان حین تردد در سطح شهر یک عدد کیف زنانه حاوی ۵ سکه طلا، ۳ عدد گردنبند، ۳ عدد گوشواره و یک عدد النگو طلا را پیدا میکند.
وی افزود: در ادامه با تلاشهای صورت گرفته صاحب اموال شناسایی و با دعوت از نامبرده و تنظیم صورتجلسه کیف تحویل وی شد.
رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قم ضمن قدردانی از صحت عمل همکار پلیس آگاهی استان قم گفت: همشهریان میتوانند هرگونه انتقاد، شکایت، پیشنهاد و یا تقدیر و تشکر از کارکنان انتظامی را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.