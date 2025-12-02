به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، نوزدهمین کنگره علوم خاک ایران با مشارکت دانشگاه تهران، موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و انجمن علوم خاک ایران، از تاریخ ۱۱ تا ۱۳ آذر ۱۴۰۴ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج برگزار می‌شود. این دوره با شعار «مدیریت جامع‌نگر و هوشمند خاک و آب» میزبان صد‌ها پژوهشگر، متخصص و فعال حوزه محیط‌زیست خواهد بود.

این کنگره با هدف بررسی تازه‌ترین یافته‌های علمی، چالش‌های خاک و آب کشور، و ایجاد گفتمان میان دانشگاه، بخش دولتی و بخش خصوصی برگزار می‌شود و تاکنون ۶۹۰ مقاله علمی به دبیرخانه ارسال و داوری شده است.

موضوعات امسال طیف گسترده‌ای از مهم‌ترین مسائل خاک کشور را شامل می‌شود؛ از رده‌بندی و نقشه‌برداری خاک تا تخریب اراضی، فرسایش، بیابان‌زایی، شوری، آلودگی خاک، تغییر اقلیم و مدیریت هوشمند منابع آب و خاک. همچنین محور‌هایی درباره هوش مصنوعی، سنجش از دور، داده‌کاوی، مدیریت احیاگر خاک، اقتصاد و حکمرانی خاک در برنامه قرار دارد.

بر اساس اعلام دبیرخانه، مقالات پذیرفته‌شده به صورت ارائه شفاهی و پوستر در طول سه روز کنگره ارائه خواهند شد و منتخب آنها برای انتشار در نشریات علمی مرتبط معرفی می‌شود.

برگزارکنندگان با اشاره به بحران‌های اخیر خاک و آب در کشور— فرسایش شدید، پدیده فرونشست، کمبود آب و تغییرات اقلیمی—تأکید کردند که این کنگره فرصت مهمی برای هم‌افزایی علمی و سیاستی است و می‌تواند پایه‌ای برای تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی ملی در حوزه خاک باشد.