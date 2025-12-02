پخش زنده
فرمانده انتظامی بروجرد از دستگیری جاعل قولنامه و کشف کلاهبرداری ۴ میلیاردریالی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی بروجرد گفت: در پی مراجعه شهروندی به پلیس آگاهی و اعلام اینکه فردی با قولنامه سوری یک قطعه زمین متعلق به اوقاف را به وی فروخته است، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ مهدی مهدویکیا افزود: مأموران با کارهای اطلاعاتی متهم را در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر که فرد جاعل در تحقیقات پلیس به جعل قولنامه صوری و فروش یک قطعه زمین به شاکی به مبلغ چهار میلیارد ریال اعتراف کرده است.
فرمانده انتظامی بروجرد گفت: شهروندان معاملات و قراردادهای خود را در مراکز رسمی و قانونی انجام دهند و برای اطمینان از اصالت اسناد و مدارک از مراجع صدور آن استعلام بگیرند.